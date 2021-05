Vlahovic come Ribery: si allena di notte. VIDEO

Di ritorno dalla trasferta di Cagliari, l'attaccante della Fiorentina ha deciso di recarsi in palestra per una seduta extra di allenamento. Mentalità da grande professionista per Vlahovic, che in questa stagione ha trascinato i viola mettendo a segno 21 gol in campionato

"Mai smettere di lavorare": è questo il mantra di Dusan Vlahovic , uno dei grandi protagonisti di questo campionato. Il centravanti della Fiorentina , che in questa stagione ha trascinato i viola alla salvezza grazie ai suoi 21 gol in Serie A , nelle ultime ore si è reso protagonista di un episodio che non può far altro che evidenziare una mentalità da grande professionista. Di ritorno dalla trasferta di Cagliari , dove la squadra di Iachini ha pareggiato 0-0 nell'ultimo turno di campionato, il serbo classe 2000 ha deciso di passare al centro sportivo della Fiorentina per una seduta extra di allenamento . Vlahovic si è recato in palestra e ha fatto diversi esercizi: a testimoniarlo lo stesso giocatore, che ha postato su Instagram una story che lo vede intento a pedalare sulla cyclette dopo l'una di notte .

Il precedente di Ribery

vedi anche

Bomber d'Europa nel 2021: Vlahovic è terzo

Tanta voglia di migliorarsi dunque per Vlahovic, che in casa viola ha avuto un esempio niente male in questo senso. Già in passato, infatti, era capitato che un altro giocatore della Fiorentina si allenasse da solo in orario extra: lo ha fatto Franck Ribery, che nell'ottobre 2019 decise di recarsi in palestra in piena notte per scaricare la tensione dopo la sconfitta contro il Genoa.