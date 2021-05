Conte: "Juve? Pensavo a un campionato equilibrato"

La partita tra Juventus e Inter sancirà un passaggio di consegne. Dai campioni d'Italia uscenti ai campioni in carica, al termine di una lotta scudetto conclusa con quattro giornate d'anticipo. " Avevo pronosticato un campionato equilibrato e lo è, tranne che per l'Inter - spiega Antonio Conte in conferenza stampa -. Noi abbiamo preso un'altra strada e siamo andati dritti fino al traguardo. Dietro l'Inter c'è un equilibrio che si protrarrà fino all'ultima giornata . Noi abbiamo fatto qualcosa di straordinario e il merito va ai calciatori".

"Juve? Vale sempre tre punti"

La partita dell'Allianz Stadium sarà l'ultima trasferta stagionale dell'Inter. Un incontro che, come evidenzia l'allenatore nerazzurro, ha un coefficiente di difficoltà più alto, ma ha lo stesso valore delle altre per la classifica: "Quando affronti squadre importanti come Juventus, Milan, Napoli, Roma, Lazio e Atalanta c’è un margine di difficoltà più elevato - ammette Conte - I campionati si vincono in 38 partite, i match contro la seconda o l’ultima valgono sempre tre punti. Questo deve pensare la squadra e l'intero ambiente".