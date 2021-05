L'allenatore bianconero analizza il significato della sfida contro l'Inter: "Sarà una partita importante per entrambi, loro vorranno dimostrare di essere campioni e per noi dovrà essere uno stimolo in più per raggiungere il nostro obiettivo. Loro sono stati più bravi, a noi è mancato quel fuoco che ti fa vincere i campionati. Passerella d'onore? Vedremo cosa ci diranno di fare"