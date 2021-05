La doppia trasferta contro Juventus e Torino ha portato in dote al Milan sei punti e una dose di fiducia enorme, visto il modo nel quale sono maturati questi due successi. La formazione rossonera ha così mantenuto i tre punti di vantaggio nei confronti della Juventus e si è avvicinata moltissimo a un posto nella prossima Champions League. Il primo match point sarà domenica contro il Cagliari per il raggiungimento di un obiettivo che Samu Castillejo, ai microfoni di Sky Sport, spiega così: "Le partite contro Juventus e Torino erano molto difficili, ma siamo riusciti a ottenere due risultati importanti con due ottime prestazioni. Siamo molto vicini all'obiettivo, manca ancora un passo e speriamo di farlo domenica nel nostro stadio contro il Cagliari. Pochi di noi hanno giocato la Champions League in carriera o hanno vinto qualcosa nel calcio. Per noi arrivare nei primi quattri posti avrebbe lo stesso valore di un trofeo".