Calendario Serie A, le partite della 37^ giornata

Sabato tutto da vivere con lotta Champions e lotta salvezza grandi protagoniste: alle 15 l'Atalanta chiede strada al Genoa, mentre Spezia e Torino si affrontano in uno scontro diretto in cui nessuna può sbagliare. Alle 18 c'è Juventus-Inter, mentre alle 20.45 si gioca il derby Roma-Lazio. Si prosegue la domenica con il Benevento che può solo vincere contro il Crotone e Napoli e Milan che cercano i punti decisivi per entrare nelle prime quattro posizioni. Ecco il programma completo della 37^giornata

Il campionato volge al termine, ma ancora diversi verdetti sono da assegnare. Se l'Inter si è già laureata Campione d'Italia, la formazione nerazzurra potrà essere arbitro della lotta a un posto nella prossima Champions League. Gli uomini di Antonio Conte vanno infatti a far visita all'Allianz Stadium sabato alle 18, in un match che (in caso di sconfitta dei bianconeri) potrebbe essere fatale alla formazione di Pirlo. Sabato che si concluderà con il derby di Roma, con entrambe le squadre alla ricerca della vittoria per i rispettivi obiettivi europei. Domenica importante anche per la lotta salvezza, con il Benevento che ha assoluto bisogno dei tre punti contro il Crotone se non vuole salutare anzitempo la Serie A. Il programma si concluderà con Milan-Cagliari domenica sera e con Verona-Bologna nel monday night. Ecco il programma completo della 37^giornata di Serie A.