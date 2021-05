Gasp: "Gara dalle due facce, siamo in Champions"

"È stata una partita dalle due facce". Gian Piero Gasperini ha definito così la vittoria dell’ Atalanta sul Genoa , che garantisce aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League . Un traguardo più che notevole per i bergamaschi. "Sarebbe stato difficile pensare di arrivarci per tre anni di fila, specialmente dopo una stagione così. Ripetersi è sempre difficile, ma abbiamo saputo arrivare al traguardo con una giornata d'anticipo nonostante una concorrenza acerrima" ha riconosciuto lo stesso allenatore ai microfoni di Sky Sport. I nerazzurri dunque sono una realtà ormai consolidata, e viene da chiedersi se e quando l’Atalanta potrà lottare magari per lo scudetto: "L’ Inter ha fatto 11 vittorie di fila e sono veramente tante. Noi abbiamo alzato il nostro range di punti anno per anno, ma per vincere il campionato ne servono sempre più di 80. È difficile per noi fare una striscia così lunga, ma ogni stagione partiamo con l'intenzione di migliorarci con grande umiltà. Questa crescita però non sempre si misura con i punti, ma anche con altri aspetti".

L’analisi della partita

Parlando della partita, Gasperini non ha nascosto un po’ di disappunto per un secondo tempo a bassa intensità. "Il calcio è una cosa strana, ci sono varie componenti però poi non si sa perché si stacca la spina. La squadra è entrata in campo determinatissima, ha fatto un primo tempo notevole, poi ci si ferma. Abbiamo preso tre gol con la gara in assoluto controllo e nel finale abbiamo dovuto soffrire, anche per merito del Genoa ovviamente. Arriviamo a mercoledì non così soddisfatti per questa prova. Vincere la Coppa Italia indubbiamente sarebbe un coronamento per queste stagioni" ha concluso l’allenatore dell’Atalanta.