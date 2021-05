Marotta: "Conte vincente, speriamo di proseguire"

L’amministratore delegato dell’Inter ha rilasciato un’intervista a Sky Sport: "Presto ci sarà l'incontro tra l'allenatore e Zhang. Il mio passato alla Juve? Ho voltato pagina, quello che vale per giocatori e allenatori vale anche per i dirigenti"

Essere all’Allianz Stadium, da campione d’Italia: una sensazione che Beppe Marotta ha provato per tanti anni e che stavolta ha un significato diverso, visto il suo passaggio all’ Inter . "Ho voltato pagina, vale per giocatori, allenatori e anche i dirigenti. Essere in questo club ha generato molta motivazione e stimoli, a posteriori devo dire che è bello vincere e siamo contenti dell'iter che abbiamo seguito. È nel mio modo di lavorare quello di portare a termine un percorso, ho avuto una grande fiducia dal presidente Zhang " ha spiegato l’amministratore delegato dei nerazzurri a Sky Sport. Una figura fondamentale, com’è stato più volte rimarcato, è quella di Antonio Conte : "È un vincente e l'ha dimostrato anche qui. Allenatori così sono molto ambiziosi e il suo ciclo è iniziato molto bene e vorrà migliorarlo. Quanto prima ci sarà un incontro col presidente, spero si possa continuare".

Juve-Inter, la sfida infinita

vedi anche

Hakimi: "Felice all'Inter, qui grazie a Conte"

"Arrivare alla partita con la Juve da campioni d'Italia era una cosa insperata che ci dà grande soddisfazione. Vogliamo onorare questo impegno nel migliore dei modi" ha proseguito Marotta, pensando alla sfida. Il dirigente poi ha detto che non c’è differenza nelle sensazioni della vittoria, nei successi con Juventus e Inter: "Quando si vince c'è sempre una forte emozione, non c'è differenza. Questo scudetto è giunto in tempi insperati, non pensavamo di riuscire a conquistare un traguardo così importante. Zhang è a Milano da questa settimana, è una gara che ha il suo fascino ed è giusto che il presidente ci sia vicino".