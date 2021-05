Achraf Hakimi è stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto dell'Inter. L'esterno marocchino, arrivato l'estate scorsa dal Real Madrid (dopo l'esperienza in prestito al Borussia Dortmund), ha contribuito alla cavalcata nerazzurra in Serie A con 7 gol e 9 assist in 35 partite. Per le sue caratteristiche si è rivelato un giocatore fondamentale nel 3-5-2 di Antonio Conte, allenatore che lo ha convinto a trasferirsi in Italia: "Ho firmato per l'Inter per l'ambizione, il progetto e per le parole di Conte nella nostra prima telefonata – le sue parole a SportWeek – Mi chiese cosa volessi nel mio futuro, poi spiegò come avremmo giocato e quale sarebbe stato il mio ruolo e per quale motivo sarebbe stato decisivo nella sua idea di calcio aggressivo. Mi fece sentire importante, poi mi disse che avremmo vinto. Parlammo tanto e alla fine posso dire di aver fatto la scelta giusta. Lui tira fuori tutto dai giocatori, mi ha aiutato molto e mi ha insegnato a pensare non solo all'attacco ma anche alla difesa, così ho imparato un aspetto che non conoscevo tanto. Vuole che assimiliamo sempre quello che dice, gli piace lavorare sui dettagli. Così non abbiamo sorprese, perché ogni situazione che ci capita l'abbiamo provata in allenamento. In un anno sono migliorato tanto e mi sento più maturo. Sono contento di stare qui, anche la mia famiglia sta bene a Milano. Non so cosa accadrà in futuro, ma spero di continuare a giocare e a vincere per tanto tempo ancora".