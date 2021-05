Inzaghi: "Rinnovo? Ottimista per natura"

"Il futuro? Io sono ottimista per natura. Con il presidente e il direttore abbiamo detto che ci mancavano queste partite. Finiamo queste due partite nel migliore dei modi. Poi ci sara' tempo per parlare di mercato, dell'allenatore, di obiettivi". L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha commentato le parole del ds Igli Tare, che prima del derby con la Roma si era detto "ottimista" sulla firma del rinnovo di Inzaghi. Durante la partita, il ds biancoceleste ha avuto anche un battibecco in tribuna con il romanista Juan Jesus a seguito del gol annullato a Muriqi nel primo tempo.

Tornando al derby vinto dalla Roma per 2-0, Inzaghi ha aggiunto: "La Champions l'avevamo gia' persa a Firenze. Il derby e' importantissimo, la squadra non meritava di andare sotto prima del riposo. C'è rammarico per il secondo tempo, perché non abbiamo reagito. Il tabellino parla chiaro, due tiri in porta e due gol. Sono stati chirurgici, più di noi all'andata. Bravi loro. Ci dispiace perché il derby ai fini della classifica non contava tanto, ma per la città sì".

Riguardo alla crescita richiesta ai biancocelesti chiamati il prossimo anno a inseguire di nuovo la Champions sfumata, Inzaghi ha detto: "Abbiamo il dovere sempre di crescere. Quando sono arrivato 5 anni fa la squadra era fuori dall'Europa, il prossimo anno faremo l'Europa League. Bisogna crescere ulteriormente, sapendo che abbiamo squadre fortissime e attrezzate davanti. Dobbiamo crescere e migliorarci anno dopo anno".