Juve al Cuadrado, per prendersi Champions e Coppa Italia

Pirlo punta sul giocatore più in forma per provare a entrare fra le prime quattro in campionato e battere l'Atalanta nella finale di Coppa Italia

Uno spettro si aggira per la Continassa. Quello della mancata qualificazione in Champions. "Ipotesi che non consideriamo" aveva detto Paratici nel pre partita della trasferta di Firenze. Nello stesso stadio da dove è arrivata la notizia della vittoria del Napoli, che ha ricacciato indietro in classifica la Juventus dopo il 3-2 sull’Inter.

L'esempio di continuità Vincere a Bologna potrebbe non bastare. Ma prima c’è la finale di Coppa Italia e Pirlo ha ritrovato lampi di vera Juve proprio in vista dell’Atalanta. Se non il gioco, almeno l’orgoglio e la fame. E la conferma di avere un giocatore che può fare la differenza. Ronaldo? Certo, contro l’Inter la sua prestazione e il suo atteggiamento sono stati un ottimo segnale. Ma è soprattutto super Cuadrado a fare contento Pirlo. Lui è l’esempio della continuità, quella che è mancata in stagione alla squadra. Dopo 19 assist, dei quali 10 in serie A, sono arrivati i primi gol. Persino su rigore, visto che CR7 era uscito.