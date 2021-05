Il video sta diventando virale e ha come protagonista Cristiano Ronaldo. Lo ha pubblicato il sito "Per sempre calcio". CR7 è presente nel filmato mentre guarda le sue auto salire sul camion dei traslochi di un’azienda portoghese, la RodoCargo, ditta specializzata nel trasporto di vetture con sede a Lisbona. Destinazione sconosciuta per le supercar di Ronaldo. Qualcuno ha voluto vedere in queste immagini un indizio sul possibile addio alla Juve. La verità è che Ronaldo deciderà da solo il suo futuro a fine stagione. Ad oggi è concentrato sul peovare a vincere un altro trofeo (la Coppa Italia, che non ha mai coquistato), sulla qualificazione in Champions e la classifica cannonieri per cui manca pochissimo. Ovviamente, senza la qualificazione in Champions le possibilità che scelga di restare diminuiscono. Ricordiamo anche che CR7 ha ancora un anno di contratto coi bianconeri (scadenza giugno 2022).