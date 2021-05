L'allenatore biancoceleste ha parlato alla vigilia di un match che potrebbe essere fondamentale anche per le speranze di salvezza di suo fratello Pippo: "Veniamo da una grande delusione nel derby e nell'ultima partita all'Olimpico vogliamo conquistare il record di vittorie consecutive in casa. Non ci saranno Acerbi e Correa"

La sconfitta nel derby ha spento definitivamente le speranze di conquistare un posto nella prossima Champions League, ma per la Lazio c'è un finale di campionato da onorare al meglio, con un record ancora in ballo. Ha fatto leva su questi due punti Simone Inzaghi nella conferenza stampa, che precede il recupero tra Lazio e Torino, protagoniste all'Olimpico martedì alle ore 20.45: "Veniamo da una grande delusione nel derby. Domani abbiamo l'ultima partita all'Olimpico e dobbiamo onorare il campionato nel migliore dei modi, come abbiamo visto fare ad esempio al Parma già retrocesso, che ha fatto un'ottima partita contro di noi. Abbiamo un record in ballo, vogliamo allungare la striscia di vittorie consecutive in casa (al momento sono 11, ndr)". Una partita che per Simone Inzaghi potrebbe assumere un significato doppio, visto che un pareggio o una sconfitta della sua Lazio condannerebbe il Benevento del fratello Pippo alla retrocessione in Serie B.