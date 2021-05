Un punto in 180’ per ottenere la salvezza, una pratica che Davide Nicola – allenatore del Torino – vuole chiudere già nella sfida di mercoledì contro la Lazio, recupero della gara che non si è giocato lo scorso marzo a causa del focolaio di Covid scoppiato all’interno del gruppo granata. "Nelle ultime due gare abbiamo dosato male le energie: volevamo tutto e subito, ora serve ritrovare entusiasmo e serenità. Abbiamo analizzato tutti i punti di vista, non dobbiamo essere contratti, ma allenarci e giocare con serenità e voglia di dimostrare chi siamo sapendo che dobbiamo fare dei punti per salvarci. Dobbiamo riprendere entusiasmo e capacità per non andare fuori giri: abbiamo fatto tanti punti per recuperare in classifica, adesso serve equilibrio", ha affermato Nicola in conferenza.