Verona-Bologna, dove vedere la partita in tv

La squadra allenata da Juric sfida i rossoblù nel posticipo serale del lunedì che chiude la 37^ giornata di Serie A. Verona-Bologna in diretta dalle 20.45 su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Obiettivo salvezza già raggiunto per entrambe le squadre, Verona e Bologna si sfidano nel monday night che chiuderà la 37^ giornata di campionato. 43 i punti ottenuti fino a questo momento della squadra allenata da Ivan Juric, reduce dal ko contro il Crotone nell’ultimo turno, 40 invece quelli conquistati dai rossoblù, anche loro sconfitti nella precedente giornata (0-2 al Dall’Ara contro il Genoa) di Serie A. Percorso identico quello di Verona e Bologna nelle ultime 4 gare di Serie A: due sconfitte e due pareggi per entrambe.

Dove vedere Verona-Bologna in tv

La gara tra Verona e Bologna, valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà lunedì 17 maggio alle ore 20.45 allo stadio Marcantonio Bentegodi. La partita è visibile su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Disponibile su Sky Go, anche in HD. Telecronaca del match Federico Zancan, commento Luca Pellegrini; bordocampo Marina Presello.