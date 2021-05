"Ancora prima che l'Atalanta segnasse sei gol a partita, abbiamo avuto il miglior attacco, abbiamo la migliore difesa, abbiamo vinto lo scudetto, perché criticare una squadra che ha fatto tutto questo?": Nicolò Barella difende la sua Inter, fresca di scudetto, da qualche critica di troppo e in un'intervista a France Football parla anche del tecnico nei nerazzurri Antonio Conte: "Ha le sue linee guida, quelle che conosciamo da anni. Basta guardare le partite, si vede. E' bravo in tutto, non solo mentalmente, ma anche per tattica, in allenamento. Non è facile entrare nei suoi meccanismi. L'anno scorso eravamo una squadra di Conte; quest'anno siamo la squadra perfetta di Conte".