L'allenatore della Lazio commenta il pari casalingo contro il Torino: "Mi dispiace per mio fratello Filippo ma ce l'abbiamo messa tutta. Il rinnovo? La prossima settimana ci vedremo e prenderemo una decisione. In ogni caso non ci saranno mai dissidi"

Dispiaciuto per non aver potuto dare una mano al fratello Filippo ma orgoglioso della prova della sua squadra. Simone Inzaghi commenta così il pareggio contro il Torino: "Dispiace per mio fratello ma ce l'abbiamo messa tutta e penso che sia stato un bello spot per il calcio italiano - dice - Una squadra matematicamente in Europa se l'è giocata con il Torino che è venuto a fare la sua gara. Penso sia stato bello vedere due squadre battersi fino al 95° per questa partita. A chi ha giocato e a chi è subentrato ho fatto i complimenti. Questa è stata una stagione lunghissima e difficilissima, ne abbiamo fatte praticamente due giocando spesso ogni tre giorni. Adesso manca l'ultima partita, dovrò fare la conta fra infortuni e squalifiche però ce la metteremo tutta".