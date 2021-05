Il recupero dell'Olimpico contro il Torino è l'occasione anche per fare il punto sul futuro in casa Lazio. Nei piani biancocelesti c'è anche il rinnovo del contratto di Simone Inzaghi, sulla panchina della prima squadra dall'aprile del 2016. Un tema affrontato nel prepartita dal ds Igli Tare ai microfoni di Sky Sport: "Nelle ultime ore ho letto di un incontro in privato con il mister, incontro che non c'è mai stato - le sue parole - siamo d'accordo con lui da tempo che a fine campionato ci siederemo insieme e chiuderemo questo argomento. Il rinnovo non è ancora arrivato per quello che ci siamo detti. Il mister sa cosa pensiamo noi e noi sappiamo cosa pensa lui".