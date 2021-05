Il presidente Vigorito ha deciso di far partire la squadra in pullman anziché in aereo in vista dell'ultima gara di campionato contro il Torino. Un lungo viaggio di 12 ore dalla Campania al Piemonte che suona come una sorta di punizione dopo la retrocessione in Serie B della squadra di Inzaghi

Una sorta di punizione per la retrocessione in Serie B. Potrebbe essere interpretata così la decisione del presidente del Benevento Oreste Vigorito, che in vista dell'ultimo impegno di campionato degli uomini di Filippo Inzaghi in trasferta contro il Torino, in programma domenica 23 maggio alle 20:45, ha deciso di far partire la squadra in pullman anziché in aereo.