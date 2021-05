Oriali: "Conte ha costruito squadra che durerà"

Gabriele Oriali è una figura chiave per gli equilibri dell’Inter. "Io curo i codici di comportamento, trasmetto il senso di appartenenza. La Pinetina ormai è casa mia, nei pochi momenti liberi passeggio nei boschi qui vicino. Quando i giocatori non ci sono mi alleno con Conte, anche lui si diverte con lo spinning" ha spiegato il dirigente in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Oriali, che per 13 anni ha vestito la maglia nerazzurra (dal 1970 al 1983), aveva conosciuto l’allenatore ai tempi della Nazionale: "Nel 2014 Tavecchio mi chiamò per propormi di fare il team manager dell’Italia e gli dissi che avrei dovuto parlarne prima con Conte con cui non avevo mai parlato. In pochi minuti capimmo di vedere le cose allo stesso modo, siamo uomini di fatica e la nostra carriera si è basata sul sacrificio. Ha una preparazione tecnico-tattica incredibile. L'Inter è super organizzata, un'orchestra che Antonio dirige perfettamente. Il gruppo è sano e unito, è stato costruito qualcosa di importante che può proseguire nel tempo".