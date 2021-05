Dopo aver ottenuto la salvezza grazie a un ottimo finale di campionato, il Cagliari inizia a pensare al futuro. Il primo obiettivo di mercato, per la società rossoblù, è quello di trattenere Radja Nainggolan . Il belga è ritornato a gennaio in prestito dall' Inter , dopo aver vissuto anche la precedente stagione a titolo temporaneo in Sardegna. Ora il Cagliari lavora per prenderlo a titolo definitivo, provando a sfruttare anche il fatto che il centrocampista sia reduce da un'annata non esaltante e che, inoltre, abbia il contratto in scadenza nel 2022.

Le cifre dell'operazione

La società rossoblù ha fatto una prima offerta da 3 milioni di euro, ritenuta però bassa dall'Inter. I nerazzurri stanno valutando anche l'ipotesi di risolvere il contratto di Nainggolan, che a quel punto potrebbe anche chiedere un ingaggio molto più alto al Cagliari. Il club sardo vuole quindi stringere al più presto per non trascinare ancor più avanti questa trattativa. Giulini ha alzato l'offerta a 5 milioni di euro totali, divisa però in più parti: 2 milioni subito, più la rinuncia dei premi su Barella per la vittoria dello scudetto (stimati intorno agli 1.5/2 milioni di euro) e un'opzione di acquisto (messa a bilancio per 250 mila euro) su Riccardo Ladinetti (centrocampista classe 2000 in prestito all'Olbia) valida per 18 mesi a partire dal primo luglio e fissata a una cifra di 2.5 milioni. Un'offerta strutturata con la quale il Cagliari spera di convincere l'Inter a cedergli definitivamente Radja Nainggolan.