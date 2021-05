Le parole dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa alla vigilia della sfida dell'ultima giornata di campionato contro la Juventus: "Ieri ero in ospedale per fare un esame. Mi hanno addormentato. E ho sognato Dybala sul dischetto. Era rigore netto ed eravamo sullo 0-0. Come è andata poi? Mi hanno svegliato, proprio in quel momento. Ho detto gli infermieri 'Ma non potevate aspettare un attimo?'. Quindi non so come finisce". L'allenatore del Bologna, che era stata profetico sulle designazioni di Valeri (scelto come arbitro) e Giacomelli (al Var): "Oh, siccome poi ho preso la designazione degli arbitri, magari ci prendo anche in questo..."

Pirlo e il voto alla stagione

Io contro la Juve ho vinto una sola gara in diciannove, col Catania. Vincere domenica sarebbe anche per i tifosi, che ci sono mancati, anche nel darci una certa pressione positiva". Sul suo collega in panchina nella sfida del 'Dall'Ara': "Pirlo ha vinto la Supercoppa, la Coppa Italia e se si qualifica in Champions non è male. Prima o poi doveva capitare che la Juve non vincesse lo scudetto". Un voto alla stagione del Bologna: "Non siamo mai stati dentro la zona rossa: se finiamo decimi sarà stata una stagione molto bella, sennò non da incorniciare ma buona, visto che potevamo sì fare di più ma che abbiamo anche giocato un gran bel calcio, con mentalità offensiva, come piace a me”.

Il futuro di Sinisa

Mihajlovic ha parlato anche del suo futuro: “Io non ho la palla di vetro, ma so che ho due anni di contratto e a Bologna sto bene. Con la società stiamo parlano di futuro, poi nel calcio non si sa mai, ma qui a Bologna sto bene".

La formazione anti-Juve

L'allenatore del Bologna ha parlato anche delle scelte in vista dell'ultima giornata di campionato: " Domani gioca Skorupski. Gli avevo detto che avrebbe giocato Federico per due partite, poi per l'ultima sarebbe tornato Lukasz. Ravaglia col Genoa non è stato valutabile. Col Verona l'ho visto migliorabile coi piedi ma per il resto ha fatto bene. Svanberg è recuperato".