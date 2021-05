I dubbi dell'allenatore rossoblù su una permanenza anche nella prossima stagione: "In passato ho fatto 12 punti in 7 partite e sono stato esonerato con la squadra all'ottavo posto. Qui può succedere di tutto". E sull'esordio del giovane Kallon: "Mi sono arrabbiato, me lo hanno segnalato troppo tardi"

Il Genoa vince anche a Cagliari, chiude alla grande il proprio campionato e si porta momentaneamente all'undicesimo posto della classifica, in attesa delle sfide della domenica. Un risultato che porta la firma di Davide Ballardini, subentrato a Maran nel periodo di Natale con una squadra in piena zona retrocessione e portata alla salvezza con due giornate d'anticipo. 35 punti conquistati sotto la sua gestione che farebbero presupporre a una conferma in vista della prossima stagione, anche se l'allenatore rossoblù ha espresso qualche dubbio ai microfoni di Sky Sport: "La mia storia dice certe cose. A Cagliari hanno continuato a giocare come io avevo imposto per diverse stagioni, così come a Palermo e al Genoa. L’unica volta che ho iniziato la stagione a Genova, ho fatto 12 punti in 7 partite e sono stato esonerato con la squadra all’ottavo posto. Ciò significa che in questa piazza può accadere di tutto".