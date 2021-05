CAGLIARI-GENOA

Dopo aver conquistato la salvezza e aver messo in difficoltà il Milan imponendogli lo 0-0 a San Siro, il Cagliari gioca soprattutto per migliorare la propria classifica. Dopo aver rischiato a lungo la retrocessione, infatti, potrebbe chiudere il campionato a quota 40, sorpassando il Genoa in caso di vittoria. Molto dipende dai risultati delle altre, ma l'aritmetica dice che il Cagliari potrebbe anche finire al 12° posto (attualmente è 16°), con un balzo in avanti notevole. Anche il Genoa gioca solo per chiudere in bellezza, con 11° posto a portata di mano