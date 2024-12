Dove vedere Monza-Udinese

La partita Monza-Udinese , valida per la 15^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 9 dicembre alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Monza e Udinese

Sei delle ultime sette sfide tra Monza e Udinese in campionato sono terminate in parità – completa il parziale un successo bianconero per 2-1 il 26 agosto 2022 in Serie A (reti di Beto e Udogie, Colpani per i biancorossi). L'Udinese ha vinto solo una delle sette trasferte disputate tra Serie A e Serie B contro il Monza, il 26 agosto 2022 per 2-1. Il Monza è una delle tre squadre che l'Udinese ha affrontato almeno quattro volte nel corso delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2022/23) senza mai perdere, insieme a Empoli e Sassuolo: per i friulani un successo e tre pareggi contro i brianzoli nel periodo. Tra le squadre attualmente in Serie A, il Monza è quella che sta aspettando la vittoria casalinga da più turni: 11 (4N, 7P); più nello specifico, i brianzoli hanno perso le ultime due gare interne in campionato e solo una volta hanno trovato tre sconfitte domestiche di fila nella competizione, nel settembre 2022. L'Udinese ha perso quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A, anche se hanno pareggiato la più recente (1-1 contro l’Empoli); i friulani avevano vinto tre delle quattro gare esterne prima di questa serie (1N). La prossima sarà la 100ª rete del Monza in Serie A, con i brianzoli che diventeranno la 60ª formazione a tagliare questo traguardo nella competizione. L'Udinese è, con l'Atalanta, una delle due squadre che ha segnato più gol di testa in questa Serie A (sei per entrambe), mentre il Monza è la formazione che ha subito più reti con questo fondamentale nel torneo in corso (sette). Solo l'Empoli (cinque) ha trovato meno conclusioni in seguito a un recupero offensivo rispetto a Monza (otto) e Udinese (10) in questa Serie A (a quota 10 anche il Torino). L'Udinese è la squadra contro cui Gianluca Caprari ha servito più assist in Serie A: cinque, uno in ciascuna delle ultime cinque gare da titolare contro questa avversaria nella competizione. Da quando Opta raccoglie questo dato (dal 2004/05), nessun giocatore ha trovato almeno un passaggio vincente in più gare da titolare di fila contro una singola avversaria (cinque anche per Luis Alberto contro il Bologna).