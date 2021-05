Il talento della Roma è volato a Innsbruck per una visita di controllo dal professor Fink che l’ha operato e ha ottenuto il via libera alla ripresa degli allenamenti. Il giocatore tornerà però a pieno regime in gruppo nel prossimo ritiro e potrà farsi trovare prontissimo da José Mourinho

Nicolò Zaniolo può voltare pagina. Il giocatore della Roma è volato questa mattina alle 8.30 in Austria per la visita dal professor Fink che lo ha operato nello scorso mese di settembre al ginocchio. La risposta è quella che lui e i suoi tifosi si aspettavano: può tornare il campo. Il giocatore riprenderà in gruppo nel prossimo ritiro. Nel frattempo avrà l’occasione di lavorare per farsi trovare al massimo da José Mourinho. “Si riparte, felicissimo e grazie mille veramente a tutti”, ha scritto sui social. E poi ha aggiunto: “Se un giorno me lo chiederanno, risponderò che la vita è bellissima perché nonostante le lacrime, i brutti momenti, i dolori e le delusioni, ti dà sempre l'opportunità di ricominciare per tornare a ridere", ha scritto Nicolo' Zaniolo su Instagram.