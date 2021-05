Si chiude in casa dello Spezia il campionato della Roma e l'avventura sulla panchina giallorossa di Paulo Fonseca . L'allenatore portoghese vuole concludere quest'esperienza difendendo il settimo posto, che vale la qualificazione alla prossima Conference League: "Ci siamo allenati bene in settimana e i giocatori sono motivati , tutti hanno la consapevolezza che vincere è importante così come arrivare in Europa l'anno prossimo. Siamo molto concentrati e determinati", le parole di Fonseca nella conferenza stampa di presentazione. "Lo Spezia gioca bene, ha un atteggiamento positivo e un grande allenatore, che avrà un ottimo futuro. Mi aspetto una partita difficile, ma dovremo vincerla", prosegue.

"Orgoglioso di aver allenato la Roma, non si è rotto niente nella squadra"

Ma questo è anche il momento di fare un bilancio del biennio giallorosso di Fonseca: "È difficile individuare un momento più bello, forse la cosa migliore che ho creato è il rapporto con persone e tifosi, relazioni di grande rispetto. I risultati sono importanti, ma lo sono anche questi rapporti. Per me è stato un grande orgoglio allenare la Roma, ho imparato tanto. Abbiamo fatto tante belle partite, la squadra ha giocato un bel calcio ed è difficile sceglierne una in particolare. Credo di aver insegnato alla squadra la necessità di avere sempre equilibrio e di non fare drammi quando si perde. Qui c'è tanta pressione, ma è importante lasciare l'idea di non fare drammi dopo una sconfitta. Squadra rotta a gennaio? No, altrimenti non avremo fatto quel che poi abbiamo fatto in campionato e, soprattutto, in Europa League". Un momento importante del suo percorso è stato quando ha tolto la fascia da capitano a Dzeko: "Non ha influenzato, sono cose che accadono in ogni squadra. Nell'ultima partita Edin ha dimostrato che la questione è risolta".