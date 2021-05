Bologna-Juventus, dove vedere la partita in tv

La Juventus non potrà fare calcoli: a Bologna i bianconeri sono obbligati a vincere e sperare che una tra Milan (contro l'Atalanta a Bergamo) e Napoli (in casa contro il Verona) non ottenga i tre punti per ottenere un piazzamento utile per la qualificazione alla prossima Champions League e chiudere in crescendo la stagione dopo il trionfo in Coppa Italia. La sfida del Dall'Ara sarà diretta dall'arbitro internazionale Paolo Valeri di Roma 2, gli assistenti saranno Preti e Peretti, il quarto uomo Fabbri; al VAR ci saranno Giacomelli e Di Vuolo.