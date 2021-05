Sono già migliaia i tifosi nerazzurri presenti all'esterno di San Siro: alla fine della gara tra Inter e Udinese inizieranno i festeggiamenti per il tricolore per 4500 sostenitori. Una festa fuori dallo stadio autorizzata dalla Prefettura di Milano

Il conto alla rovescia per l’inizio della festa è già iniziato tra i tifosi nerazzurri. A poche ore dall’inizio della sfida di campionato tra Inter e Udinese , fischio d’inizio alle ore 15, sono già diversi i sostenitori della squadra allenata da Antonio Conte che sono presenti all’esterno dello stadio milanese , per l’occasione aperto a 1000 ospiti (dipendenti dell'Inter, sponsor e famiglie dei calciatori). Al termine del match infatti verrà consegnata la coppa dello scudetto a Lukaku e compagni, che celebreranno così il tricolore conquistato nelle scorse settimane.

Festa per 4500 tifosi fuori dallo stadio

Una festa scudetto che la Prefettura di Milano ha autorizzato anche all’esterno di San Siro in "un'area delimitata di circa 19.000 mq, nella quale sarà consentita la presenza di 4500 tifosi". In zona è vitata la vendita di alcolici. Festeggiamenti che prenderanno il via al termine del match, ma tra i tifosi dell’Inter è già "febbre da scudetto".