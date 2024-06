Totti: "De Rossi è stato bravo a cambiare rotta"

L'ex capitano della Roma ha commentato i primi mesi di Daniele De Rossi in giallorosso come allenatore: "È stato bravo a cambiare rotta - ha detto -, non è riuscito a ottenere quello che tutti noi speravamo ma alla fine ha fatto un buon campionato". E sugli Europei ha aggiunto: "La Nazionale è forte, ha un grande allenatore, speriamo che possa fare bene"

È stato recentemente impegnato nella Kings World Cup in Messico, ma da vicino o da lontano non smette di seguire la sua Roma. Francesco Totti, intervistato da TvPlay, ha elogiato il lavoro dell'amico ed ex compagno De Rossi dopo i primi sei mesi sulla panchina giallorossa: "Ha fatto un percorso positivo, anche perché quando si entra a metà campionato non è mai semplice - ha spiegato -. È stato bravo a cambiare rotta, non è riuscito a ottenere quello che tutti noi speravamo ma alla fine ha fatto un buon campionato". E sui singoli Dybala e Lukaku ha aggiunto: "È stata una stagione positiva per loro, anche se noi romanisti speravamo di poter arrivare fino alla fine e di ottenere un’altra finale. Siamo contenti così e si pensa al prossimo anno".