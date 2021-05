L' Inter batte 5-1 l'Udinese e chiude in modo trionfale un campionato che l'ha vista tornare al successo dopo 11 anni. Da oggi si comincia però a guardare al futuro, con la permanenza di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra come tema principale da affrontare per la società. Ne ha parlato durante la festa scudetto anche Cristian Stellini , vice di Conte in nerazzurro: "Bisogna fare un passo indietro e ripartire da due anni fa, quando Conte ha iniziato questo progetto. Un progetto triennale, importante, che doveva riportare l'Inter a vincere in Italia ed emergere in Europa . In Italia abbiamo ottenuto un traguardo fantastico e ora il progetto dovrebbe proseguire, dovrebbe continuare. Questa, però, è una riposta che sarà la società a dare, perché è lei che crea il progetto. Se questo progetto può continuare, da parte nostra c'è l'entusiasmo di continuare. Ma quando hai a che fare con un allenatore top, i progetti devono essere di alto livello e devono restare in alto".

Lunedì l'incontro fra Conte e la società?

E una cessione di qualche big della rosa nerazzurra potrebbe cambiare le cose? Stellini ha risposto così: "Potrebbe cambiare le cose, ma deve essere la società a dirlo, a spiegarlo. Sono scelte che fa il club. Non so se succederà, non so quando ci sarà l'incontro e cosa si diranno. Ma, in quel caso, la società potrebbe decidere anche il destino del suo allenatore. Noi siamo super ottimisti, perché abbiamo creato quello che cercavamo di creare: una squadra che primeggia in Italia e che può emergere anche in Europa. Chiaro che, ora che abbiamo questa possibilità, non vogliamo farcela scappare. Era difficile pensare di poter interrompere il dominio della Juventus. Per questo, una società importante come l'Inter ha bisogno di linfa per continuare a crescere". Attesa dunque per l'incontro tra Antonio Conte e la società, che tutto lascia pensare si possa svolgere questo lunedì, per parlare insieme di come proseguirà il progetto nerazzurro.