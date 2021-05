6,5 milioni di euro circa di buonuscita e una stretta di mano che separa le parti anche a malincuore. E il futuro? C'è un altro retroscena legato alla trattativa. L’accordo infatti prevede che Conte rinuncerà a una parte della cifra se troverà una squadra italiana entro i prossimi mesi. Una clausola? Non proprio, ma la promessa di rinunciare a una parte della buonuscita qualora trovasse (esclusivamente in Italia) una squadra pronta ad accollarsi l’ingaggio certamente molto elevato dell’allenatore dello scudetto. Diverso sarebbe il discorso se Conte trovasse un club in Serie A a gennaio 2022: la buonuscita, in quel caso, non sarebbe scontata, ma dovrà essere pagata in forma integrale. Nessun vincolo (che non sarebbe legale) anti-Serie A, ma un patto tra le parti.