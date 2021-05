Raggiunta la qualificazione alla prossima Champions, l'allenatore bianconero ha analizzato la sua stagione: "Entrare nella Juve non era facile, penso di essere cresciuto grazie ai ragazzi". Sul futuro: "Io mi vedo qui al 100%, sono fiducioso ma vedremo con la società". E sull'esclusione di Ronaldo: "Scelta condivisa, era stanco dopo mercoledì" BOLOGNA-JUVE 1-4, GOL E HIGHLIGHTS Condividi:

Raggiunto l’ultimo obiettivo mancante, qualificazione alla Champions per la Juventus che chiude al 4° posto in classifica. Non può che essere soddisfatto Andrea Pirlo, allenatore bianconero che ha spiegato: "Per me era importante finire bene il lavoro, conquistando la Coppa Italia e arrivando in Champions. Le parole le lasciamo a chi dovrà decidere. Io mi sono impegnato e questo è il risultato finale". Inevitabile un’analisi sulla prima stagione in panchina: "Ci sono state tante difficoltà: Covid, assenze, impegni ravvicinati. Fare teoria a Coverciano non è la stessa cosa. Io sono stato chiaro coi miei ragazzi, devo ringraziarli per la disponibilità. Penso di essere cresciuto con un anno di esperienza e qua vorrei ripartire".

"Ronaldo out? Scelta condivisa" approfondimento La Juve vola in Champions: Bologna battuto 4-1 Non poteva che fare rumore l’esclusione di CR7 dalla formazione iniziale, assenza così spiegata da Andrea: "È stata una scelta condivisa, era stanco dopo mercoledì. Era già capitato di giocare senza di lui. Ho scelto di far giocare Morata, ero tranquillo su questo piano. Ho ottimi giocatori a disposizione per poter scegliere". Parole anche sui singoli: "Quanto mi è mancato Dybala? Un giocatore come lui cambia il livello di ogni squadra, non l’abbiamo mai avuto a disposizione tra infortuni, l’infezione. Non è mai stato al 100%. Le sue capacità le conosciamo tutti, è normale che ci sia mancato. Rabiot? Si è tolto tutte le incertezze, è un centrocampista unico a livello mondiale". Sul gruppo: “Siamo sulla strada giusta quando ci mettiamo sacrificio, ci è mancato in tante situazioni. Quando abbiamo sentito la paura ci siamo stretti, abbiamo spinto sulla voglia che avevamo e i risultati sono arrivati. Se ripartiremo, lo faremo con basi solide".

"La società non mi ha comunicato nulla" approfondimento Tutti verdetti della Serie A 2020/2021 Pirlo ha rivissuto anche il percorso in bianconero: "Paure non ne ho mai avute, un po’ di routine per creare lo spirito giusto non era facile. Ci è voluto un po’ di tempo per entrare dentro la squadra, per i principi che volevo imporre. Entrare alla Juventus non era facile, tutti mi hanno dato disponibilità e mi hanno fatto crescere. Quest’anno è successo di tutto, mi è servito per scegliere e migliorare". Come immagina la Juve del futuro? "Più forte e consapevole delle capacità, nemmeno loro sanno la forza che hanno". Rivedremo Pirlo sulla panchina della Juventus? "Io mi vedo al 100%, ma non sono io che decido. Ci godiamo la serata e poi vedremo con la società che non mi ha comunicato nulla. Ora non ho nessuna sensazione, ho dato il massimo: abbiamo vinto due coppe e la qualificazione in Champions ci dà una spinta enorme. Sono fiducioso, voglio migliorare e non sono soddisfatto di quanto raggiunto. Ho iniziato un percorso e spero di proseguirlo". Importante la risposta alla domanda sugli obiettivi della società: "Erano quelli di cercare di vincere: ci siamo riusciti in parte e acciuffando la Champions all’ultima giornata. È normale che ci tenessimo a vincere il campionato, ma credo che gli obiettivi miei e della società siano stati raggiunti".