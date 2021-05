Il trequartista turco ha ricevuto un'offerta molto importante dall'Al-Duhail, club del Qatar: triennale da 8 milioni all'anno, più ulteriori 8 milioni alla firma. Valutazioni in corso: le discussioni con l'agente proseguono ed è già stato fissato un appuntamento VERSO L'ATALANTA, LA PARTITA DECISIVA PER IL MILAN Condividi:

All'orizzonte c'è l'ultima partita di campionato, la sfida decisiva per la qualificazione in Champions League sul campo dell'Atalanta. Potrebbe essere anche l'ultima in rossonero per Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco, in scadenza di contratto, ha ricevuto un'offerta molto importante dall'Al-Duhail, club del Qatar con sede a Doha nel quale gioca anche l'ex difensore di Roma e Juventus Medhi Benatia. Sul tavolo 32 milioni in tre anni (8 milioni all'anno, con ulteriori 8 milioni al momento della firma). Una cifra monstre, ma anche un ridimensionamento tecnico che a quasi 28 anni è difficile da immaginare. Ad ogni modo i discorsi tra il club qatariota e l'agente di Calhanoglu sono in corso e le parti hanno già fissato un appuntamento per la prossima settimana. Il turco a parametro zero ovviamente piace a mezza Europa: su di lui ci sono da tempo le inglesi Chelsea, Arsenal e Manchester United, gli spagnoli dell'Atletico Madrid con Juventus e Inter sempre alla finesta.

La stagione di Calhanoglu ULTIMA GIORNATA Milan, Napoli, Juve: le combinazioni Champions Calhanoglu, il cui contratto con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno, in questa stagione è stato uno dei giocatori imprescindibili per la squadra di Stefano Pioli. Il classe '94 ha disputato 32 partite in campionato, mettendo a segno 4 gol e servendo anche 10 assist. Il turco ha anche collezionato 6 presenze in Europa League, andando in rete in una occasione. Adesso ci sarà da giocare la sfida decisiva per la Champions con l'Atalanta, poi per lui sarà il momento delle valutazioni.