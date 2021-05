Veretout: "La Roma sta per tornare grande"

Per Jordan Veretout la Roma è stata una rivelazione. In una lunga intervista rilasciata a onzemondial.com, il centrocampista ha raccontato il suo momento in giallorosso: "Il club ha recentemente cambiato proprietario, che è arrivato con grandi ambizioni. È stato messo in atto un progetto che sta cominciando a prendere forma, vediamo in che direzione si svilupperà. Quando c'è una nuova dirigenza, non cambia tutto dall'oggi al domani: il miglioramento avviene in modo graduale. Non si può passare dal quinto al primo posto in una sola volta. La Roma tornerà sicuramente una grande della Serie A, è soltanto questione di tempo e sento che non ne manca ancora molto. Comunque questa non è una squadra come le altre, senza mancare di rispetto a nessuno. Vivere in questo contesto mi fa rendere conto di aver raggiunto un traguardo". Il giornalista ha provato a stuzzicarlo, accostandolo a Totti perché è il rigorista della Roma. Ma Veretout ha voluto mettere subito le cose in chiaro: "No, lui è un'altra cosa. A Roma è una leggenda vivente, non esiste un suo successore. Qualche giorno fa, uno dei dirigenti ci stava parlando via FaceTime mentre io non ho mai avuto la possibilità di vederlo perché quando sono arrivato lui non c'era più. All'improvviso me l'hanno passato, ho avuto l'opportunità di parlarci per un minuto ed è stata una cosa impressionante. Ero felice come un bambino. Totti in Italia è come Zidane in Francia. Averci parlato è stato emozionante: ho 28 anni, moglie e figli, non sono più un ragazzino eppure quando sono tornato a casa l'ho detto a tutti! Non dimentichiamoci nemmeno di De Rossi".