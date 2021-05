Quattro giornate di squalifica per De Roon dopo l'espulsione subita in occasione della sfida contro il Milan. Un turno di stop anche per Lautaro Martinez e McKennie, che erano diffidati e sono stati ammoniti nell'ultima gara di campionato Condividi:

Dopo la giornata conclusiva del campionato di Serie A è stato pubblicato anche l'ultimo comunicato con i provvedimenti del giudice sportivo. Marten De Roon dell'Atalanta salterà le prime quattro giornate del prossimo campionato in seguito al'espulsione subita nel finale della gara contro il Milan. Il centrocampista nerazzurro, dopo la concessione del secondo rigore ai rossoneri, ha prima colpito Krunic con un pugno e poi ha anche spinto l'arbitro Mariani. Il giudice sportivo, come detto, lo ha punito con quattro giornate di squalifica "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Per avere, al 48' del secondo tempo a gioco fermo, colpito volontariamente la nuca di un avversario con un pugno, senza conseguenze lesive e per avere, all'atto del provvedimento di espulsione, spinto leggermente con l'avambraccio il direttore di gara", si legge sul comunicato.

Le scuse di De Roon "Non sono orgoglioso del mio ultimo gesto in questa stagione, avrei dovuto rendermene conto meglio e vorrei scusarmi con tutti quelli che ho coinvolto nella situazione". Marten De Roon ha usato il suo profilo Instagram per scusarsi della rissa in occasione del secondo rigore del Milan.