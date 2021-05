Il presidente della Lega Serie A a Radio Anch'io sport: "La Supercoppa italiana si giocherà in Arabia e con il pubblico. È stato un miracolo aver concluso la stagione. Serie A a 18 squadre ? Ne stiamo parlando. Il sistema ha 5 miliardi di debiti, servono riforme" Condividi:

"La prossima partita della finale di Supercoppa italiana sarà in Arabia Saudita con il pubblico come previsto dal nostro contratto. Con Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio". A confermalo a Radio Anch'io sport è il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino: "La questione dei diritti umani? Abbiamo un contratto firmato due o tre anni fa, quando io non c'ero. C’è un rapporto di intensa collaborazione con la federazione dell'Arabia Saudita sul calcio femminile e proprio nell'andare nella direzione di apertura dei diritti umani. Poi su questo tema preferirei non entrare", ha aggiunto il numero uno della Lega Serie A.

"Miracolo aver concluso stagione. Serie A a 18? Ne stiamo parlando" approfondimento Tutti verdetti della Serie A 2020/2021 "È stata un'annata molto intensa, la seconda stagione di pandemia che ha messo a dura prova tutte le strutture. Alla fine siamo usciti bene, era tutto difficilissimo. Si è chiusa una stagione con oltre 200 positivi al Covid, è stato un miracolo. È stata una grande gioia arrivare in fondo con successo". È questo il bilancio di fine stagione del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ai microfoni di Radio Anch'io sport. "La riduzione della Serie A a 18 squadre è un tema discusso da molto tempo, ed è evidente che partiamo da un assunto di base che il sistema così non sta più in piedi. Anche in vista della riforma della Champions. Già è stato modificato il format della Coppa Italia per ridurre gli impegni, i giocatori non sono delle macchine", ha proseguito Dal Pino. Sul tema covid e vaccinazioni: "Se si punta ad avere i calciatori vaccinati per l’inizio della prossima stagione? Assolutamente sì, è importante farlo anche perché a luglio inizieranno i ritiri e li vorremmo fare in tutta sicurezza, anche con un ritorno alla normalità. I vaccini sono un punto fondamentale, ci stiamo lavorando a livello di FIGC e di tutte le categorie”, ha poi aggiunto.