"È stato un anno incredibile". Poche parole per descrivere una stagione esaltante, la prima trascorsa da Brahim Diaz con il Milan. Arrivato nella scorsa sessione di calciomercato in prestito secco dal Real Madrid, il trequartista spagnolo, dopo un primo periodo di naturale ambientamento, nel finale di campionato è stato tra i grandi protagonisti della squadra di Pioli che ha conquistato la qualificazione in Champions League. Quattro (oltre a quattro assist) i gol messi a segno in campionato dal classe '99, che in Serie A ha collezionato 27 presenze. Tre, inoltre, le reti in Europa League: uno score di tutto rispetto, che insieme alle prestazioni più che positive dell'ultima parte di stagione hanno spinto il Milan a lavorare per tenere il giocatore anche nella prossima stagione.