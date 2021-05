I rossoneri non aspettano Donnarumma: il club ha deciso di dare un'accelerata all'acquisto di Mike Maignan dal Lille, che arriva per 15 milioni di euro bonus compresi. Nelle prossime ore le visite mediche

L’avventura di Gianluigi Donnarumma al Milan potrebbe essere giunta ai titoli di coda. Il club non è riuscito a raggiungere finora un accordo col portiere per il rinnovo di contratto ed è stato deciso di dare l’accelerata all’operazione che porterà Mike Maignan in rossonero. Nelle prossime ore l’estremo difensore di proprietà del Lille, classe 1995, sosterrà le visite mediche. Maignan è già arrivato a Milano nella tarda serata di lunedì. Le cifre del trasferimento erano state da tempo definite tra le due società, con il Milan che aveva chiesto tempo per capire se ci fossero gli estremi per proseguire con Donnarumma. Il tempo però è scaduto: ai francesi andranno 15 milioni di euro più bonus.