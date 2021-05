Clima scherzoso e rilassato sui social tra compagni di squadra dopo il prolungamento del contratto di Bastoni con l'Inter fino al 2024. Lukaku gli chiede di pagare la cena per tutta la squadra, il difensore accetta il pegno e replica: "Basta che segni 30 gol l'anno prossimo". Nel botta e risposta su Instagram c'è anche Skriniar: "Bravo amico mio"

Alessandro Bastoni rinnova il suo contratto con l 'Inter fino al 2024 e i complimenti dei compagni arrivano sui social, con toni ironici e sintomo di armonia nello spogliatoio nerazzuro. Il primo messaggio per il difensore, 41 presenze nella stagione 2020/21 tra campionato e coppe, è arrivato da Romelu Lukaku . " Bravo Basto! Cena di squadra quando torniamo e paghi tu " ha scritto il centravanti belga su Instagram, commentando il post in cui Bastoni annunciava il rinnovo ("Le cose che ti rendono felice, grazie Inter"). Pronta la replica del numero 95, con tanto di emoji con i baci. " Basta che mi fai 30 gol il prossimo campionato ".

Complimenti social anche da Skriniar: "Bravo amico mio"

Uno scherzoso invito a migliorare, rivolto a uno dei trascinatori dell'Inter campione d'Italia. Curiosità: Lukaku ha segnato esattamente 30 gol nella stagione 2020/21, distribuiti tra Serie A (24), Champions League (4) e Coppa Italia (2). I complimenti del numero 9 non sono certo rimasti isolati. Al coro dei compagni che hanno omaggiato Bastoni sui social si sono sommati Matteo Darmian, Andrea Pinamonti e Milan Skriniar. "Bravo amico mio" il messaggio del difensore slovacco. Parole che testimoniano la centralità di Bastoni, di proprietà dell’Inter dal 2017 ma che solo a partire dall’annata 2019-2020 ha indossato la maglia nerazzurra (25 le presenze in Serie A) dopo le esperienze in prestito all’Atalanta e al Parma.