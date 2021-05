Con un messaggio su Instagram, l'attaccante portoghese ha voluto salutare l'ormai ex allenatore della Juventus: "Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te". Con lui in panchina, CR7 ha chiuso la stagione a quota 36 reti, la sua migliore in Italia per media-gol

"Grazie Maestro, è stato un onore essere allenato da te". Così Cristiano Ronaldo, attraverso un messaggio su Instagram, si unisce ai saluti dei giocatori bianconeri dopo l'esonero di Andrea Pirlo. Una stagione che ha portato due trofei alla Juventus, ma non il decimo scudetto di fila, con la scelta della dirigenza di cambiare ancora una volta allenatore.



Tornerà Allegri, con cui CR7 ha vissuto la sua prima stagione in Italia: e, a conti fatti, quella con Pirlo in panchina risulta essere la sua migliore - dal punto di vista personale - per media-gol. Se con Sarri, nella passata stagione, Ronaldo aveva infatti chiuso a quota 37 gol (di cui 31 in campionato, entrambi record per lui in Italia) in 46 partite, con Pirlo ne ha segnati 36 in 44, migliorando la sua media (da 0.80 a 0.82) e vincendo anche il titolo di capocannoniere della Serie A (29 gol) che gli mancava. Al primo anno in A, con Allegri, Ronaldo aveva chiuso invece con 28 gol (21 in campionato) in 43 partite: media-gol 0.65.