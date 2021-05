Zaniolo: "Gasati per Mou, vorrei Ibra alla Roma"

Il calciatore della Roma a SportWeek, il settimanale della Gazzetta: "Siamo gasati per l'arrivo di Mourinho, vogliamo dimostrargli quanto valiamo. Ma diamo merito a Fonseca, è stato un onore essere allenati da lui. Ibra per me è un dio, lo prenderei alla Roma e vorrei la sua costanza. Ho fatto qualche errore ma si cresce anche così. L'ultima volta che ho pianto è stata ad Amsterdam, per l'Europeo mi sarei rotto anche l'altro ginocchio ma capisco Mancini e farò il tifo per l'Italia" Condividi:

Le ultime due stagioni sono state condizionate dagli infortuni, ma ora Nicolò Zaniolo lavora per ripresentarsi al meglio nel prossimo campionato. A guidare la Roma ci sarà José Mourinho e il classe 1999 non vede l'ora di conquistarlo: "Siamo gasati, vogliamo dimostrargli quanto valiamo – le sue parole a SportWeek, settimanale della Gazzetta dello Sport – È un grande allenatore e ha vinto tanto, come lui penso che bisogna puntare sempre al massimo. Anche se bisogna dar merito a Fonseca, è stato un onore essere allenato da lui. Ma ora non vedo l'ora di rientrare, sono un fiume in piena e per fortuna tra un mese si ricomincia. Voglio correre, giocare e fare gol. Ora spacco tutto, ma con la testa".

"Ibra è un dio, vorrei giocare con lui" approfondimento Roma-Mkhitaryan ancora insieme, c'è l'ok di Mou Mourinho ma non solo, Zaniolo ha un altro sogno: "Zlatan Ibrahimovic è un dio, un mito. Mi piacerebbe parlargli, vedere come si approccia alla partita e giocarci perché l'ho fatto solo alla PlayStation. Lo porterei alla Roma, vorrei la sua costanza e il talento di Messi". Sugli altri avversari, aggiunge: "Ho incontrato i difensori centrali più forti al mondo, da Van Dijk a Chiellini, passando per Sergio Ramos e Skriniar, che è il più fastidioso e uno di quelli che soffro di più. È tosto, arcigno, non molla niente".