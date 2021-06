La Fiorentina e il mercato

approfondimento

Fiorentina, Gattuso vuole Bakayoko a centrocampo

Dopo l'esperienza al Napoli, l'allenatore ha deciso di ripartire dalla Fiorentina, con cui ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Ora Gattuso, insieme alla società, sta pensando al mercato e alle operazioni da fare per rinforzare la squadra a sua disposizione. La volontà principale, al momento, è quella di rivoluzionare il centrocampo. Sergio Oliveira del Porto è l'obiettivo numero uno, calciatore individuato per fare il salto di qualità in quel reparto. Ma Rino Gattuso vorrebbe portare con sé anche nell'esperienza viola Tiemoué Bakayoko, centrocampista già allenato sia al Milan che al Napoli. Primi movimenti per una Fiorentina che sogna in grande.