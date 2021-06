Primi contatti con il Chelsea per capire se il club aprirà ad un altro prestito oppure pensa alla cessione a titolo definitivo. Intanto prosegue la trattativa per Sergio Oliveira

Non c'è solo Sergio Oliveira nel mirino della Fiorentina per rafforzare il centrocampo. Se da una parte procede la trattativa con il Porto per il portoghese, dall'altro lato piace Bakayoko. Il centrocampista francese, infatti, è uno degli obiettivi di Gattuso per rafforzare il reparto centrale della viola. L'allenatore ha chiesto a Bakayoko di seguirlo in Toscana, proseguendo così il lavoro svolto nell'ultima stagione a Napoli. Ci sono stati i primi contatti per capire se il Chelsea, club proprietario del cartellino del giocatore, vuole aprire ad un altro prestito oppure pensa alla cessione a titolo definitivo.