Nuovo ingresso nella società della Roma, che per la prossima stagione ha ingaggiato Maurizio Costanzo. Il noto giornalista ha firmato con il club giallorosso un contratto per ricoprire il ruolo di responsabile di strategie della comunicazione. Una new entry a sorpresa per la Roma, che ha voluto affidarsi a un personaggio d'esperienza nonché tifosissimo della stessa squadra di cui farà parte. Lo stesso Maurizio Costanzo ne ha dato l'annuncio: "Ho firmato un accordo con l'AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione", ha scritto il giornalista in una nota. "Il nuovo slogan che lancerò è 'Mejo a Roma' e la prima cosa che farò sarà quella di aiutare Mourinho a stringere bene i rapporti con la città. Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano della Roma. Io sono romano… Mejo a Roma".