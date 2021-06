Il centrocampista gallese in un’intervista ha parlato dei suoi problemi in bianconero: "Ci sono stati molti fattori a cui non ero abituato. Il calcio è uno sport di squadra ma a volte alcuni giocatori hanno bisogno di più attenzione"

Aaron Ramsey è pronto a iniziare Euro2020. Il suo Galles, che è nel gruppo A della competizione con l’Italia, scenderà in campo sabato 12 alle 15 contro la Svizzera. A due giorni dall’esordio, il tabloid inglese Mirror ha intervistato il centrocampista della Juventus che ha esordito parlando degli ultimi due anni in bianconero. "Le ultime due stagioni alla Juventus sono state complicate. Ci sono stati molti fattori e cambiamenti a cui non ero abituato. Ora ho la mia squadra costruita intorno a me che si concentra sulla mia forma fisica per farmi essere sempre al meglio. Il calcio è uno sport di squadra e molte volte tutti fanno le stesse cose, ma forse alcuni giocatori hanno bisogno di un po’ più attenzione".