I tempi di recupero

Ibrahimovic sta bene e inizierà, da subito, il percorso riabilitativo. Per il ritiro, però, non sarà a disposizione di Stefano Pioli. I tempi di recupero sono stimati in circa un mese per tornare a correre. Serviranno poi altre altre quattro settimane per tornare a giocare. Ibrahimovic, quindi, potrebbe tornare in campo per metà-fine agosto, giusto in tempo per l'inizio del campionato previsto nel weekend del 21-22 agosto, anche se in condizioni tutte da verificare.