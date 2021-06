Carnevali: "Locatelli? Futuro dipende dalle sue idee"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato a TRC del futuro di Locatelli e Berardi. Sul primo è forte l'interesse della Juve: "Lo abbiamo preso dal Milan per 12 milioni, una cifra importante per il nostro club. Da noi è migliorato tanto, soprattutto sul piano caratteriale. Futuro? Dipenderà molto anche dalle sue idee". Poi sull'attaccante: "Non posso promettere che resterà da noi: non è una questione di denaro".