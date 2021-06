Il difensore del Napoli compie un altro gesto di solidarietà verso i suoi connazionali: due ambulanze, lettighe, camici ospedalieri, mascherine e alimenti inviati in Senegal. Mentre il cargo è in arrivo, Koulibaly sta partecipando nel suo paese a diverse iniziative

Due ambulanze, materiale sanitario e alimenti. Il tutto caricato in una nave partita dal porto di Napoli e diretta in Senegal, che ha come mittente Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese nel giorno del suo trentesimo compleanno, domenica 20 giugno, ha voluto compiere un altro bellissimo gesto di solidarietà per i suoi connazionali. La nave cargo dovrebbe arrivare a Dakar la prossima settimana, con il calciatore che è attualmente in vacanza nel suo paese e sta partecipando a diverse iniziative promosse da alcune associazioni in auto dei bambini disagiati.