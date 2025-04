Colombo per Roma-Juve, Atalanta-Lazio a Chiffi

Designati gli arbitri per la 31^ giornata di Serie A: Roma-Juventus sarà diretta da Colombo, mentre Atalanta-Lazio è stata affidata a Chiffi. Doveri per l'Inter capolista che scenderà in campo a Parma, Massa arbitrerà il posticipo di lunedì tra Bologna e Napoli

