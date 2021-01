Un gesto silenzioso, reso pubblico solo grazie alla testimonianza di un tifoso, che ha raccontato la vicenda su Facebook. Kalidou Koulibaly è stato avvistato mentre regalava personalmente dei giacconi del Napoli ad alcuni immigrati bisognosi.



Campione di solidarietà, non nuovo a gesti simili dato che già in passato fu visto regalare coperte o vestiti ed è solito fare visita ai bambini malati ricoverati all’ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli. E se è vero che non gli piace pubblicizzare le sue buone azioni, questa volta a raccontare la sua storia è stato un giovane tifoso che, dopo averlo riconosciuto, ha postato tutto su Facebook.



“Ore 13.30, semafori di Agnano. Da lontano vedo una sagoma conosciuta, è la nostra roccia difensiva; lo avvicino, con un cenno lo saluto, lui mi ricambia ma è troppo preso da qualcosa”, racconta. “Dalla curiosità mi fermo e noto che sta regalando giacconi del Napoli ai suoi concittadini per farli riparare dal freddo; resto ancora per un po’ a guardare e non faccio altro che complimentarmi con lui per quello che sta facendo. Molte volte vi giudichiamo solo per quello che fate in campo, ma a mio avviso queste sono le migliori prestazioni che potete fare. A buon rendere KK, da napoletano e tifoso del Napoli sono fiero di te”. ️